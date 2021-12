Pandemia lovește din plin compania sud-africana de investiții in imobiliare – NEPI ROCKCASTLE. Aflata deja pe pierderi de peste 200 de milioane de euro la finele anului trecut, in 2021 Nepi iși amagește stakeholderii cu un profit facut din „pix”- in lipsa de alte resurse, arata SFIN. Intr-un interviu cu auditorul financiar Kristine Bago, doctor in economie, se spune ca Nepi a rulat pe pierderi de peste 200 milioane de EUR in 2020 la nivel de Grup, iar in Romania, cele 43 de firme sub egida Nepi au inregistrat un profit mai mult decat modest in 2020, de numai 13,6 milioane de euro (profit realizat…