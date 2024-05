Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 3 mai, FC Argeș s-a impus la limita, scor 1-0, in meciul disputat la Mioveni impotriva echipei CSC Dumbravița. Alb-violeții urca astfel pe locul 3 in play-outul ligii secunde, cu 33 de puncte. FC Argeș a inceput partida in urmatoarea formula: Straton – Tofan, Esteban Orozco, Tudose, Borța –…

- Runda cu numarul 3 din play-out-ul ligii secunde este programata astazi. Toate meciurile se joaca de la ora 11:00 și sunt liveSCORE pe GSP.ro. Nicio partida nu este televizata. CSM Alexandria și Progresul Spartac sunt retrogradate matematic. Unirea Dej și CS Tunari le-ar putea urma astazi, in funcție…

- Play-off, etapei 3: Miercuri, 10 aprilie: Csikszereda Miercurea Ciuc – CS Mioveni 1-1, Corvinul Hunedoara – Unirea Slobozia.Joi, 11 aprilie – ora 19.00: Gloria Buzau – CSC Selimbar. Clasament: 1. Slobozia 46 puncte (golaveraj 3-1), 2. Selimbar 43 (0-2), 3. Hunedoara 42 (2-1), 4. Csikszereda 36 (3-3),…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț a pierdut meciul disputat astazi, 6 aprilie, in etapa a doua a play-out-ului Ligii a II-a. Evoluand pe terenul formației Campionii FC Argeș Pitești, pietrenii au pierdut cu scorul de 1-4 (0-1). Au marcat: Cortelezzi (55)/Petrescu (36), Buhacianu (53), Balaur (61) și Orozco…

- Azi, de la ora 11:00, au loc 6 meciuri din cele doua grupe ale play-out-ului Ligii 2. Toate vor fi liveSCORE pe GSP.ro Unirea Dej (Grupa A) și CSA Steaua (Grupa B) nu joaca in aceasta runda In grupa A, liderul Ceahlaul, care a pierdut in prima runda, o intalnește pe FC Argeș, intr-un meci care in trecut…

- Play-off, etapa 2: Joi, 4 aprilie: CS Mioveni – Gloria Buzau 1-1.Sambata, 6 aprilie – ora 11.30: CSC Selimbar – Corvinul Hunedoara.Duminica, 7 aprilie – ora 12.00: Unirea Slobozia – Csikszereda Miercurea Ciuc. Clasament: 1. Slobozia 43 puncte (golaveraj 1-0), 2. Selimbar 42 (0-2), 3. Hunedoara 38 (1-1),…

- Echipele din Grupa A a play-out-ului Ligii 2 și numarul care le-a fost atribuit prin tragere la sorți:Ceahlaul Piatra Neamt – 2CSM Reșița – 4Metaloglobus București – 7Campionii FC Arges – 1CSC Dumbravita – 6Unirea Dej – 5CSM Alexandria – 3 Program Grupa A play-out Liga 2:Etapa 1: 30 martie 2024 Ceahlaul…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XVIII-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro: Chindia Targoviste - CSM Alexandria 3-0CSM Resita - Gloria Buzau 2-0Metaloglobus - Unirea Dej 2-1 CS Tunari - CSC Selimbar 0-0Viitorul Pandurii Targu Jiu - CSM…