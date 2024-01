Stiri pe aceeasi tema

- Nepalul le-a interzis incepand de vineri cetatenilor sai sa calatoreasca in Rusia si Ucraina in scopul gasirii unui loc de munca, dupa ce mai multi cetateni nepalezi care luptau alaturi de trupele ruse au murit in razboiul din Ucraina, relateaza agentia EFE. Cel putin zece cetateni nepalezi au murit…

- UPDATE 6:12 - Ucraina a raspuns la uriașul atac aerian rusesc de vineri bombardand orașele din sud-vestul Rusiei, relateaza Ziare.com.Se crede ca mai multe persoane, inclusiv copii, au murit in loviturile de la Belgorod și Briansk, a informat agenția de presa Tass, citand ministerul de urgența al Rusiei."Peste…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a primit notificari de la agenții economici despre angajarea a 1271 cetațeni din Ucraina in cimpul muncii din Moldova. Cei mai mulți cetațeni ucraineni sint angajați in mun. Chișinau, in Gagauzia și la Balți. Cetațenii din Ucraina au ocupat locuri…

- Generalul maior Vladimir Zavadski, comandantul adjunct al Corpului 14 al armatei ruse, a fost ucis in Ucraina, a declarat luni un oficial regional rus de rang inalt. Acesta ar fi al șaptelea general rus mort pe frontul ucrainean, relateaza Reuters, preluat de News.ro.

- Vicepresedintele Sberbank, cea mai mare banca de stat din Rusia, a incetat brusc din viata luni, informatiile oficiale sugerand ca Nikolai Vasev, care avea 42 de ani, a murit in urma unui atac de cord, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Vasev a fost in ultimii ani responsabil pentru clientii privati…

- In mijlocul razboiului care devasteaza regiunea Donețk, o drama uluitoare a avut loc in satul Kumahovo, unde actrița rusa Polina Menșih, in varsta de 40 de ani, a fost ucisa in timp ce susținea un spectacol. Informația a fost confirmata de oficialii regionali și de reprezentanții Teatrului Portal din…

- Peste 260 de civili au murit in Ucraina din cauza unor mine terestre sau a altor incarcaturi explozive, in cele 20 de luni de razboi cu Rusia. O treime din teritoriu este minat sau are resturi de muniție periculoasa, a anuntat miercuri armata ucraineana, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) informeaza despre datele din 05 octombrie privind angajarea cetațenilor ucraineni in cimpul muncii din Moldova. ANOFM a primit notificari de la agenții economici despre angajarea a 1197 cetațeni din Ucraina, dintre care 847 femei și 350 barbați.…