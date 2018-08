Stiri pe aceeasi tema

- Sediul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, din Piata Unirii a fost cuprins, sambata seara, de un incendiu de proportii catastrofale! Intregul aceoperis al superbei cladiri este invaluit de flacari gigantice, informeaza presa locala.Arde acoperisul Palatului Episcopal, cu flacari inalte, iar…

- Pompierii intervin in aceasta dupa-amiaza (azi, 12 august) la stingerea unui incendiu de vegetatie. Focul se intinde pe aproximativ 1 ha. Interventia are loc in Bercu Rosu. Incendiul este localizat, iar in momentul de fata se actioneaza pentru identificarea eventualelor focare. Vom reveni cu detalii.

- Polițiștii din Los Angeles au impușcat mortal o femeie ținuta ostatica și pe cel care o amenința cu un cuțit. Poliția a facut publice imagini surprinse de camerele purtate de ofițerii care au intervenit la acest caz, scrie ABC News. Imaginile surprinse pe 16 iunie, arata cum ofițerii Departamentului…

- Potrivit acestuia, pompierii militari din Pechea au intervenit si au stins incendiul cu o autospeciala cu apa si spuma. "Incendiul a fost cauzat de un scurt circuit si a pornit de la compartimentul motor. Masina de politie a fost deteriorata in proportie de 45 %", a precizat Sion. El…

- Seismele ar putea fi depistate inainte de a lovi marile orașe, datorita unei noi tehnologii dezvoltate de cercetatorii germani. Oamenii de știința au folosit banalele cabluri din fibra optica, utilizate in toata lumea pentru rețelele de internet, pentru a detecta cu precizie pana și cele mai mici mișcari…

- UPDATE: Patru manifestanti din Piata Victoriei au fost dusi la Politie dupa ce au fortat dispozitivul de jandarmi si au aruncat cu diverse obiecte catre ei, au transmis miercuri seara reprezentantii Jandarmeriei Bucuresti. Institutia precizeaza ca doi jandarmi au fast raniti in urma incidentelor.…

- Șoc pentru judecatorul Constantin Epure care l-a condamnat pe Liviu Dragnea la trei ani și șase luni de inchisoare, cu executare. Magistratul de la Inalta Curte de Casație și Justiție a descoperit ca ferestrele casei sale din județul Brașov au fost sparte de un vecin. Motivul: barbatul era nemulțumit…

- Un bucureștean reclama faptul ca a fost grav ranit dupa ce mai mulți polițiști de la Secția 16 l-au batut pentru ca a intrat intr-un conflict cu fiul unui polițist. La secție se fac acum verificari interne.