Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca decizia Romaniei de a oferi tarii sale un sistem de aparare aeriana Patriot va consolida scutul de aparare aeriana al Ucrainei, precum si securitatea in intreaga Europa, informeaza Reuters.

- Romania va dona un sistem PATRIOT Ucrainei, a decis Consiliul Suprem de Aparare a Țarii, conform comunicatului remis presei la finalul ședinței de joi de catre Administrația prezidențiala. Tot in comunicat se arata ca președintele Klaus Iohannis a anunțat la finalul saptamanii trecute ca renunța la…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de mulțumire Romaniei și președintelui Klaus Iohannis, dupa ce Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a luat decizia joi de a trimite un sistem de aparare antiaeriana Patriot in Ucraina.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca decizia Romaniei de a oferi tarii sale un sistem de aparare aeriana Patriot va consolida scutul de aparare aeriana al Ucrainei, precum si securitatea in intreaga Europa.Aceasta contributie cruciala ne va consolida scutul aerian si ne va ajuta…

- "Aceasta contributie cruciala ne va consolida scutul aerian si ne va ajuta sa ne protejam mai bine oamenii si infrastructura critica de teroarea aeriana rusa", a reactionat seful statului ucrainean pe platforma X, dupa ce Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a decis, joi, ca Romania sa doneze…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a decis, joi, ca Romania sa doneze un sistem de rachete sol-aer cu bataie mare PATRIOT catre Fortele Armate ale Ucrainei. Decizia a fost anuntata printr-un comunicat transmis de Administratia Prezidentiala dupa sedinta CSAT, desfasurata la Palatul Cotroceni. Ministerul…

- Rromania va dona Ucrainei un sistem de aparare PATRIOT, a decis Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), in ședința de astazi. “Avand in vedere deteriorarea semnificativa a situației de securitate in Ucraina, ca urmare a atacurilor constante și masive ale Rusiei asupra civililor și a infrastructurii…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste, astazi, in sedinta la Palatul Cotroceni, pe agenda aflandu-se analiza privind posibilitatea transferului unui sistem PATRIOT catre Ucraina. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe agenda sedintei CSAT, care va avea loc incepand cu ora 13,00,…