- Companiile nu numai ca nu s-au capitalizat in ultimii patru ani, dar au si scos din rezervele facute anterior, ponderea dividendelor in total profituri in cazul economiei reale fiind de 107%, a afirmat, marti, directorul adjunct al Directiei Stabilitate Financiara din Banca Nationala a Romaniei (BNR),…

- Incepand cu data de 5 iunie 2024, Banca Naționala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de la cucerirea primei medalii olimpice a Romaniei. Caracteristicile monedei sunt urmatoarele: Metal Argint Valoare nominala 10 lei Titlu 999‰ Forma rotunda Diametru 37…

- Pentru a marca implinirea a 100 de ani de la caștigarea primei medalii olimpice de catre sportivii romani, Banca Naționala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic o moneda din argint destinata colecționarii. Cu acest prilej, in cadrul Muzeului BNR, este vernisata expoziția temporara Un alt fel…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, anunța ca pe str. Miron Costin este amenajata o parcare cu 49 de locuri. „Modernizarea Sucevei de la scara blocului continua și pe strada Miron Costin. O porțiune de drum, care de-a lungul timpului a fost transformata in spațiu unde sucevenii iși parcau mașinile,…

- Programul ”Vinerea Verde” care acum ofera gratuitate la transportul public local din Suceava in prima zi de vineri din fiecare luna va fi implementat in fiecare zi de vineri din luna dupa ce municipalitatea va construi parcul fotovoltaic. Anunțul a fost facut de viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Lucram…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) organizeazacea de-a patraediție a evenimentului „Zilele Porților Deschise”, in zilele de joi,18 aprilie, și vineri,19 aprilie. Pentru a marca implinirea a 144 de ani de la inființare, BNR deschide vizitatorilor sediul central din București, precum și sucursale și agenții…

- Incepand cu data de 17 aprilie 2024, Banca Naționala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic o moneda din aur, o moneda din argint și o moneda din tombac cuprat cu tema 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Caracteristicile monedelor sunt urmatoarele: Metal Aur Argint Tombac cuprat Valoare…

- La 31 martie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 64.279 milioane euro, fața de 63.128 milioane euro la 29 februarie 2024. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 1.789 milioane euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta…