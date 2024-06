Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Militar al Sectorului 2 Vest l-a condamnat pe Daniil Kliuka, un profesor din regiunea Lipețk, la 20 de ani de inchisoare, sub acuzația de transfer de bani catre batalionul ucrainean Azov, pe care autoritațile ruse il considera o grupare terorista, relateaza site-ul rusesc independent Meduza.Kliuka,…

- Volodimir Zelenski a promulgat legea pentru recrutarea condamnaților in armata pe 17 mai. Aceasta acțiune a venit in incercarea Ucrainei de a intari eforturile militare ale țarii in razboiul cu Rusia. Deținuții care sunt eliberați din inchisoare pentru a servi in armata vor lupta in unitați separate…

- Doi adolescenți si un tanar adult au fost condamnati de un tribunal din Rusia dupa ce au dat foc unui punct de semnalizare feroviara pentru a ajuta Ucraina „prin prejudicierea capacitatilor de aparare si a securitatii economice ruse”, informeaza joi DPA, citata de Agerpres.Tanarul adult, de 20 de ani,…

- Tribunalul militar al districtului 2 de Est din Novosibirsk l-a condamnat pe Ilia Baburin, in varsta de 24 de ani, la 25 de ani intr-o colonie de maxima securitate. Aceasta este cea mai severa sentința in cazurile de incendiere a birourilor militare de inregistrare și inrolare din Rusia, chiar daca…

- Un tribunal militar rus l-a condamnat in absența pe purtatorul de cuvant al Meta, Andy Stone, la șase ani de inchisoare pentru „apararea publica a terorismului”, relateaza Reuters. Avocatul lui Stone a cerut achitarea, și exista planuri de a face apel la sentința. La cateva luni dupa ce oficialii ruși…

- Memorial, cel mai vechi și cel mai cunoscut ONG pentru apararea drepturilor omului in Rusia, se declara ingrijorat de agravarea strarii de sanatate a disidentului Oleg Orlov, incarcerat din cauza ca a denuntat razboiul purtat de Kremlin impotriva Ucrainei, relateaza agenția France-Presse, preluata de…

Rusia cere Ucrainei sa predea toate persoanele pe care le considera implicate in "actele teroriste" comise in tara, informeaza Rador Radio Romania. Rusia cere Ucrainei sa predea toate persoanele pe care le considera implicate in actele teroriste comise in tara, inclusiv șeful Serviciului de Securitate…