Coaliţia de guvernare nu a luat o decizie finală privind data alegerilor prezidenţiale din acest an Coalitia de guvernare, reunita astazi in sedinta, nu a luat o decizie finala privind data alegerilor prezidentiale din acest an. Surse politice au precizat ca nici la sedinta coalitiei de astazi nu s-a ajuns la nicio decizie definitiva legata de data alegerilor prezidentiale. Au ramas in discutie doua variante: primul tur sa fie in data de 15 septembrie sau in data de 29 septembrie. Tot sursele politice au spus ca o decizie finala ar putea sa fie luata intr-o noua sedinta a coalitiei de guvernare, care ar putea sa aiba loc saptamana viitoare, marti. Si cu aceasta decizie, Guvernul va adopta o… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost blocaj in coalitie, la intalnirea de miercuri seara, pentru stabilirea datei alegerilor prezidentiale, astfel ca sedinta Executivului de joi a fost reprogramata la o data ulterioara. Guvernul urma sa adopte in sedinta Hotararea de guvern calendarul alegerilor prezidentiale, in septembrie. Data…

- Liderii coaliției PSD-PNL nu ar fi ajuns la o ințelegere privind data alegerilor prezidențiale in timpul ședinței de miercuri seara. Potrivit surselor citate de B1 TV , motivul blocajului din coaliție este faptul ca liderii PSD insista ca alegerile sa aiba loc in septembrie. Social-democrații i-ar fi…

- Reprezentanții coaliției de guvernare, reuniți aseara intr-o ședința, nu au luat o decizie in legatura cu data alegerilor prezidențiale, au precizat surse din interiorul coaliției. PNL dorește ca alegerile prezidențiale sa fie la termen, in luna noiembrie, in timp ce PSD vrea ca acestea sa fie in septembrie.…

- PSD și PNL decid miercuri seara cand vor fi pana la urma alegerile prezidențiale din acest an, unde liberalii s-au sucit și nu mai accepta varianta cu scrutinul din septembrie, fiecare dintre cele doua partide cautand sa aiba un avantaj electoral.„Vom discuta aspectele legate de data alegerilor. Problema…

- „Trebuie sa negociem pana avem un rezultat echilibrat”, a spus Ciuca despre data alegerilor prezidențiale, inaintea discuțiilor cu PSD. Social-democrații spun ca prezidențialele trebuie organizate in septembrie, așa cum s-a decis in coaliție și așa cum liberalii au fost de acord. PNL, pe de alta parte,…

- Liderii PSD și PNL urmeaza sa stabileasca miercuri, intr-o ședința a coaliției, data alegerilor prezidențiale. Intalnirea ar urma sa aiba loc pe seara, in jurul orei 18.30, cel mai probabil la Vila Lac. Liberalii pledeaza pentru organizarea acestora la sfarșit de an, in noiembrie-decembrie.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat luni, 17 iunie, ca miercuri coalitia stabileste data alegerilor prezidentiale, precizand ca urmeaza sa aiba loc o analiza trebuie in interiorul coalitiei, relateaza News.ro.Intrebat la Senat despre data alegerilor prezidentiale, in conditiile in care PSD doreste…

- Dupa o ședința-maraton și aproape 14 ore de negocieri la nivelul Coaliției, s-a aflat – pe surse, momentan- decizia mai-marilor PSD și PNL cu privire la lupta electorala pentru Primaria Capitalei. Astfel, s-a aflat ca se renunța la varianta candidaturii medicului Catalin Cirstoiu, anunțat inițial drept…