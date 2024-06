Restricțiile de trafic rutier impuse pe drumurile naționale și autostrazi din Romania se prelungesc, ca urmare a temperaturilor ridicate. CNAIR informeaza participanții la trafic ca in perioada 21-24.06.2024, in intervalul orar 10.00 -20.00, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale din cauza temperaturilor extreme (33-37 grade Celsius). ... The post Se prelungesc restricțiile de tonaj impuse pe drumurile naționale și autostrazi appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .