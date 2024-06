Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii suceveni i-au raspuns astazi candidatului PSD la șefia Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, la repetatele critici pe care acesta le-a lansat președintelui Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur. ”Gheorghe Șoldan, candidatul aproape minor, bate iarași din picior și…

- Faimoasa actrița Nina Dobrev (35 de ani) a fost nevoita sa ajunga la spital, in urma unui accident de bicicleta electrica. Din fericire, chiar daca are in fața o perioada lunga de recuperare, vedeta se simte bine, noteaza click.ro. Chiar in cursul zilei de luni, pe 20 mai, faimoasa actrița din „The…

- Prezenta la Curtea de Apel in aceasta dimineața, luni, 20 mai, pentru un nou termen al procesului cu medicul Bogdan Furtuna, cel care a acuzat-o de șantaj, Oana Zavaranu (50 de ani) a luat o decizie uluitoare in sala de judecata! Vedeta și-a concediat avocatul chiar in timpul procesului, potrivit click.ro.…

- Recunoașteți personajul din imaginea de mai sus? A fost și cand inca este una dintre cele mai iubite apreciate actrițe din industria romaneasca. In momentul de fața are 73 de ani, impliniți pe 22 martie. Cine este tanara din imagine? S-a nascut pe data de 22 martie 1951 in Tulcea, iar la varsta de doar…

- Noaptea de sambata spre duminica a fost una speciala pentru Victoria Beckham. Vedeta și-a sarbatorit cea de-a 50-a aniversare, iar cu aceasta ocazie speciala, s-a reunit cu restul formației Spice Girls, noteaza click.ro. Recent accidentata la picior, Victoria Beckham a intrat in clubul Oswald’s, din…

- Loredana Groza, cunoscuta pentru prezența sa in industria muzicala romaneasca, a captat atenția publicului cu ultimele sale fotografii distribuite pe rețelele de socializare. Insa de data aceasta, artista a surprins cu o imagine neobișnuita, renunțand la aspectul sau glamuros și adoptand un look sportiv.…

- Chelsea Green, in varsta de 33 de ani, a trecut printr-un moment de-a dreptul ridicol. Vedeta a fost data afara din celebrul Hotel Plaza din Brooklyn, New York. din cauza faptului ca bodyguarzii au confundat-o cu o escorta, potrivit click.ro. Luptatoarea Chelsea Green a povestit cum a fost data afara…

- Zendaya (27 de ani) a fost prezenta marți la premiera noului ei film, „Challengers”, in Sydney, Australia. Vedeta, care are o avere de 22 de milioane de dolari, a purtat o rochie verde și a atras atenția cu o culoare mai deschisa a parului, noteaza click.ro. Ani la rand, vedeta a fost șatena și bruneta,…