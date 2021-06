Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei a cerut, luni, Uniunii Europene sa renunte la deciziile luate prin unanimitate in Consiliul UE, dupa ce unele tari, in principal Ungaria, au blocat mai multe hotarari in materie de politica externa. Consiliul Uniunii Europene poate adopta doar in unanimitate unele decizii…

- Guvernul Germaniei a avertizat, joi, Administratia autoritarista din Belarus ca ar putea fi vizata de sanctiuni puternice din partea Uniunii Europene, dupa incidentul aerian in cursul caruia un jurnalist disident a fost arestat, noteaza mediafax Ministrii de Externe din tarile Uniunii Europene…

- Militari din Ungaria, Austria, Croatia, Slovacia si Slovenia iau parte saptamana aceasta la exercitiile militare Black Swan 2021, cu prilejul lansarii comandamentului regional pentru operatiuni speciale de la Szolnok (centrul Ungariei), relateaza marti MTI. Exercitiile, care beneficiaza de asistenta…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis și fostul prim-ministru Alexis Tsipras, principalul lider al opoziției, s-au confruntat cu privire la achiziționarea vaccinului rusesc Sputnik V în afara cadrului de reglementare al Uniunii Europene, relateaza Euractiv.Tsipras, liderul partidului de stânga…

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat…

- Echipa naționala de tineret a invins selecționata similara a Ungariei in al doilea meci de la EURO U21, scor 2-1, și este la un pas de calificarea in „sferturile” turneului final din Ungaria și Slovenia. Romania U21 a fost repartizata in Grupa A la Euro, alaturi de Ungaria, Germania și Olanda.Romania…

- Sapte tari din cadrul Uniunii Europene, inclusiv Romania, au trimis o scrisoare Comisiei Europene prin care evidentiaza rolul important al energiei nucleare, contestat de Germania si Austria, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro, informeaza Mediafax. "Este un apel de urgenta…

- Reprezentativa Germaniei a invins formatai Ungariei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, la Szekesfehervar, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-21, gazduit de Ungaria si Slovenia. Vicecampioana de acum doi ani s-a impus prin golurile marcate in ultima jumatate…