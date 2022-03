Nemții de la Mercedes Benz îi lasă pe ruși fără mașinile lor de lux Producatorul german de masini premium Mercedes-Benz a anuntat suspendarea exporturilor de vehicule catre Rusia si oprirea activitatii de productie in aceasta tara, in urma invadarii Ucrainei si a sanctiunilor occidentale impuse Moscovei. Mercedes-Benz va opri exporturile de masini si camionete spre Rusia, precum si productia locala “pana la noi dispozitii”, informeaza intr-un comunicat grupul german, fara detalii suplimentare, transmite DPA. Si Daimler Truck, cel mai mare producator global de camioane, si-a suspendat activitatile in Rusia, inclusiv cooperarea cu firma auto Kamaz. Conflictul din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

