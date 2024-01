Adrian Mutu a recunoscut, in direct, oferta pe care a avut-o de la CFR Cluj. Antrenorul a dezvaluit ca a fost contactat, de mai multe ori, de catre Nelutu Varga, marturisind ca l-ar tenta sa-i antreneze pe clujeni, in viitor. Adrian Mutu a ramas liber de contract, dupa ce in aceasta iarna s-a despartit de […] The post „Nelutu Varga stie numarul meu!” Adrian Mutu a recunoscut oferta pe care a avut-o de la CFR Cluj appeared first on Antena Sport .