Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj joaca vineri impotriva lui Sepsi, la Sfantu Gheorghe, in a doua etapa a play-off-ului. Probleme pentru Adi Mutu inaintea meciului cu Sepsi, de la Sfantu Gheorghe. Antrenorul CFR-ului nu va putea conta vineri, din nou!, pe Omar El Kaddouri. Mijlocașul marocan tocmai revenise in prima etapa a…

- Antrenorul CFR-ului, Adrian Mutu, e de partea Rapidului in duelul cu FCSB de luni, in speranța relansarii campionatului. El vizeaza locul secund și Cupa Romaniei. FCSB s-a distanțat in fruntea clasamentului și e in acest moment la 12 puncte de Rapid și la 14 de CFR. Motiv suficient pentru antrenorul…

- ​Farul Constanța - CFR Cluj este capul de afiș al etapei cu numarul 29 din SuperLiga Romaniei, iar formația antrenata de Adrian Mutu a primit o veste proasta inaintea confruntarii de la Ovidiu.

- Antrenorul CFR-ului, Adrian Mutu, a explicat cum a pus-o pe Dinamo „pe butuci”, dar susține ca echipa din Ștefan Cel Mare se poate salva de la retrogradare. CFR CLuj a facut scor cu Dinamo, 4-0, iar Adi Mutu a aparut relaxat in fața camerei de luat vederi. Antrenorul CFR-ului a ținut in mod special…

- Adrian Mutu, antrenorul CFR-ului, nu este de acord cu cei care dupa 0-1 cu Rapid au criticat lentoarea cu care au acționat jucatorii sai. CFR Cluj a pierdut derby-ul feroviarilor, cu Rapid (0-1), iar unul dintre reproșurile facute de analiștii TV a fost ca formația din Gruia s-a mișcat lent. Prin studiouri…

- Petrolul Ploiești și CFR Cluj vor fi fața in fața sambata, de la ora 17:00, intr-o partida contand pentru runda #24 din Superliga. Duelul de pe „Ilie Oana” va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima Sport, Orange Sport și Digi Sport. Programul, rezultatele și marcatorii etapei #24 din Superliga…

- ​CFR Cluj a trecut peste eșecul suferit in fața Botoșaniului in etapa precedenta și a caștigat fara emoții disputa cu FC Voluntari, scor 4-1, intr-un meci din cadrul etapei cu numarul 23 din SuperLiga Romaniei.

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a comentat decizia celor de la CFR Cluj de a-l demite pe Andrea Mandorlini și de a-l aduce pe Adrian Mutu. Oficialul roș-albaștrilor a declarat ca a fost uimit de victoria obținuta de FC Botoșani cu CFR Cluj (1-0), dar spune ca, din informațiile sale, Nelu…