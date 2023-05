Nelutu Varga si-a anuntat retragerea din fotbal dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Patronul celor de la CFR Cluj a lansat atacuri in valuri la adresa arbitrilor. Nelutu Varga spune ca „cei mai mari hoti sunt arbitrii” si ca nu s-a vrut sa se cumpere un sistem mai performant pentru VAR. Nelutu Varga a […] The post Nelutu Varga si-a anuntat retragerea din fotbal: „Ies pentru ca nu mai suport aceasta hotie! E facut pentru hoti acest sistem ieftin” appeared first on Antena Sport .