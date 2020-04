Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Dina, directorul Directiei Control si Integritate din cadrul Ministerului Sanatatii, a fost depistat pozitiv la COVID-19, anunta Ministerul Sanatatii, care precizeaza ca ministrul Sanatatii a fost testat pentru COVID-19.Ministerul Sanatatii anunta ca directorul Constantin Dina se afla internat…

- Nelu Tataru, noul ministru al Sanatatii, a declarat, intr-un interviu acordat in exclusivitate Romania TV din Centrul de comanda al Ministerului Sanatatii ca Romania se pregateste sa intre in scenariul 4 al epidemiei de coronavirus, ceea implica depasirea numarului de 2.000 de persoane infectate…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, subliniaza ca nu exista inregistrat niciun caz de coronavirus in Romania si exista 3.500 de locuri suplimentare in centrele de carantina.Epidemia de coronavirus care a cuprins Italia a pus in alerta si autoritatile din Romania. Ministrul Sanatații, Victor Costache,…

