- Premierul Florin Citu a decis acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Nelu Tataru, fost ministru al Sanatatii. Decizia a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Tot joi, seful Executivului le-a acordat calitatea de consilier onorific al premierului lui Horatiu Moldovan…

- Adrian Gheorghe a fost revocat joi din functia de membru al Consiliului de Administratie si presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale pentru Asigurari de Sanatate, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata in Monitorul Oficial. Prin aceeasi decizie, Adela Cojan,…

- Sergiu-Horia Hossu a fost eliberat, la cerere, din functia de sef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita, editor…

- Premierul Florin Citu critica decizia Ioanei Mihaila de a demisiona din functia de ministru al Sanatatii in conditii de pandemie si anunta ca fostul detinator al portofoliului, liberalul Nelu Tataru, va fi consilier onorific pe probleme de sanatate. “Este o situatie importanta, romanii trebuie sa stie…

- Premierul Florin Cițu spune ca este dezamagit de Ioana Mihaila pentru ca a lasat Ministerul Sanatații in plina pandemie, dar precizeaza ca l-a numit pe Nelu Tataru consilier onorific pentru a...

- Florin Citu: Sunt dezamagit ca un ministru al Sanatatii poate sa lase un minister fara conducere in plina pandemie/ L-am rugat pe domnul Nelu Tataru sa fie consilier onorific, ca sa preia si sa mearga sa gestioneze aceasta situatie Premierul Florin Citu critica decizia Ioanei Mihaila de a…

- Andrei Novac a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Tot vineri, premierul l-a numit pe Adrian Dupu in functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatia…

- Marian Murgulet a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a numit-o pe Izabella Maria Kacso-Doboly in functia…