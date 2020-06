Nelu Tătaru nu e de acord cu relaxarea cvasi-totală! Ar fi un mare pericol Masurile de relaxare erau necesare, dar nu pot fi luate daca transmiterea comunitara a noului coronavirus este accentuata și daca oamenii nu respecta masurile de precauție, a spus, la Digi24, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „Sunt creșteri asumate cata vreme nu depașim o creștere progresiva și trecem la o creștere exponențiala. Avem 321 de cazuri, in contextul in care 2 zile am avut intre 200 și 250. Este o transmitere comunitara accentuata, dar o punem și pe seama celor 3 masuri de relaxare și pe weekendurile prelungite”, a spus ministrul. Tataru recomanda in continuare pastrarea distanțarii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- STARE DE ALERTA. "Sunt creșteri asumate cata vreme nu depașim o creștere progresiva și trecem la o creștere exponențiala. Avem 321 de cazuri, in contextul in care 2 zile am avut intre 200 și 250. Este o transmitere comunitara accentuata, dar o punem și pe seama celor 3 masuri de relaxare și pe weekendurile…

- Masurile de relaxare erau necesare, dar nu pot fi luate daca transmiterea comunitara a noului coronavirus este accentuata și daca oamenii nu respecta masurile de precauție, a spus, la Digi24, ministrul Sanatații, Nelu Tataru.„Sunt creșteri asumate cata vreme nu depașim o creștere progresiva…

- Masurile de relaxare erau necesare, dar acestea nu pot fi luate daca transmiterea comunitara a noului coronavirus este acceentuata și daca oamenii nu respcta masurile de precauție, a spus la Digi24 ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in aceste zile asistam la o crestere a numarului de cazuri de COVID – 19, avand o transmitere comunitara accentuata. In aceste condiții, autorițile se gandesc sa impuna restricții in anumite zone. ”Dupa trei perioade de relaxare, asistam la o crestere…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca in aceste zile asistam la o crestere a numarului de cazuri de COVID - 19, avand o transmitere comunitara accentuata. Tataru anunta ca, daca evolutia va fi nefavorabila, autoritatile se gandesc sa impuna unele restrictii in anumite zone,…

- Intrate sub incidenta Ordonantei nr. 2 din 21 martie 2020, cifrele de afaceri ale mall urilor au suferit un... cataclism, pe de alta parte mii de angajati fiind lasati fara salarii.Dupa mai bine de doua luni de lacate pe usi, multe dintre magazine au renuntat la plata chiriilor, motiv pentru care unele…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Romania intra in stare de alerta pentru 30 de zile, incepand cu 15 mai, a anuntat ministrul de Interne Marcel Vela, intr-o declaratie de presa. Vela, seful DSU, Raed Arafat, si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, au prezentat textul hotararii si a anexei care reglementeaza…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, le-a mulțumit romanilor care au ințeles mesajul autoritaților și au pastrat distanțarea sociala in perioada Paștelui. Acesta a spus ca Romania este aproape de atingerea varfului pandemiei.„Multumesc populatiei care a inteles mesajul si sa aiba rabdare inca 7-10 zile.…