Nelu Tătaru: "Cine nu stă în carantină, va suporta nişte sancţiuni" Ministrul Sanatații a anunțat ca romanii din strainatate care vin din zonele roșii vor sta, in continuare, in carantina, iar cei care nu vor respecta carantina, vor fi amendați. Daca vreunul dintre cei care vor incalca perioada de carantinare va infecta vreo alta persoana, prin ieșirea in public, va raspunde penal pentru fapta sa. Ministrul Sanatatii: Se impune prelungirea "STARII DE ALERTA". Ce se intampla cu pacientii asimptomatici "Romanii care vin din zonele roșii din strainatate intra in carantina, nu pot refuza, dar pot contesta. Copiii raman in cadrul familiei cu rude… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

