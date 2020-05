Incepand cu data de 15 mai Romania a ieșit din starea de urgența și a intrat in starea de alerta. Deși au fost date mai multe masuri de relaxare, romanii trebuie sa fie in continuare la fel de responsabili, caci pericolul nu a trecut inca. In acest sens, Ministrul Sanatații a anunțat daca vor fi sau nu introduse noi masuri de restricție in perioada ce urmeaza!