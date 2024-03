Stiri pe aceeasi tema

- Pozitia Austriei ramane clara si neschimbata, respectiv ca sistemul Schengen nu functioneaza in prezent, prin urmare nu poate fi extins. Cancelarul Austriei Karl Nehammer, a facut anunțul pe X, chiar in timpul vizitei la Bucuresti. Asta dupa ce in discursul rostit la Congresul PPE desfasurat la Romexpo…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a vorbit, la Congresul PPE, despre migrație ilegala și despre necesitatea ca granițele externe sa fie aparate, insa nu a spus nimic despre intrarea Romaniei in Spațiul Schengen. Karl Negammer a spus, la București, la Congresul PPE, ca nu trebuie uitat faptul ca…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a fost prezent, astazi, la Congresul PPE de la Bucuresti, unde a vorbit despre amenințarile de la granițele externe ale Europei și despre cat de importanta este intarirea securitații.

- Razboiul pe teritoriul european, problema migrației ilegale și apararea la granițele externe au fost principalele teme abordate de cancelarul austriac Karl Nehammer, in discursul ținut joi, 7 martie, la Congresul Partidului Popular European.„Trebuie sa ne facem temele, sa vedem cum imbunatațim aceasta…

- Congresul PPE, reunit la București, a adoptat manifestul electoral al partidului, iar in acest document figureaza o serie de prevederi care vor schimba modul in care funcționeaza Uniunea Europeana. PPE va schimba total politica de aparare a Uniunii, statele membre urmand a acționa ca un tot unitar.…

- Roberta Metsola, președinta Parlamentului European a declarat, miercuri, ca a simțit o frustrare ca Romania nu este in Schengen, in momentul in care, la sosirea la București, a trebuit sa dea pașaportul pentru control.„Impartasesc aceasta frustrare. Am aterizat aseara tarziu si, cand am dat pasaportul…

- Liderii PPE, care se reunesc la București, vor adopta Manifestul partidului pentru urmatoarea legislatura. Planul liderilor PPE, care vor conduce, cel mai probabil Comisia Europeana și Parlamentul European, este unul in trei pași. Un prim pas va fi o investiție majora in baza industriala de aparare,…

- Europarlamentarul Siegrfied Mureșan anunța lista liderilor Uniunii Europene care vor veni la Congresul PPE, de la București, in perioada 6-7 martie. Printre aceștia figureaza președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care blocheaza aderearea…