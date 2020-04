Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a solicitat, luni, printr-o scrisoare, interventia Avocatului Poporului de la nivelul Uniunii Europene pentru apararea drepturilor muncitorilor sezonieri romani.

- Bilanțul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a crescut joi la 10.096 dupa ce au fost inregistrate alte 386 de noi cazuri. Potrivit ultimelor informații de la Grupul de comunicare Strategica, pana acum au murit 527 de pacienți cu Covid-19.La ATI, in acest moment, sunt internați 236 de pacienți.…

- In total, in toate țarile, au fost infectate 2.481.541 de persoane cu SARS-CoV-2. Cel mai mare numar de infectari cu coronavirus s-a inregistrat, pana acum, in Statele Unite ale Americii – 792.913. Pe urmatoarele poziții se plaseaza Spania – 200.210, Italia – 181.228, Franța – 155.383, Germania – 147.065…

- Nu este pentru prima data cand multi romani pleaca sa lucreze in agricultura in alte tari. Fie pleaca pentru ca in tara nu sunt platiti la fel de bine, fie conditiile de munca nu sunt aceleasi, cunoscut fiind faptul ca tarile din Vest sunt mai avansate din punct de vedere tehnologic. Chiar daca in ultimii…

- Fostul presedinte Traian Basescu, actual europarlamentar PMP, a declarat, pentru Libertatea, ca nu este multumit de modul in care au gestionat autoritatile criza coronavirusului. El afirma ca am pierdut o luna, timp in care, in Romania, au intrat, pe la toate granitele, cetateni din Italia si Spania.Traian…

- In perioada 23.03.2020, ora 07:15 – 23.03.2020, ora 13:15, la PTF Petea, pe sensul de intrare in țara s-au prezentat 217 persoane (170 romani, 2 moldoveni, 32 maghiari), dintre care 117 persoane au declarat ca au venit/tranzitat din zonele afectate de coronavirus: Italia (15), Germania (13), Cehia (9),…