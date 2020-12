Negocierile PNL-USR PLUS-UDMR, reluate duminică. Discuţiile au ca teme justiţia şi sănătatea, dar şi reforma electorală Coform declaratiilor facute de participantii la discutii, programul de guvernare va fi convenit la nivelul echipelor organizate pe domenii, iar eventualele dezacorduri vor fi solutionate in cadrul echipei de negociere politica, la nivel de lideri. Un posibil subiect pe care vor trebui armonizate pozitiile partidelor din coalitia de guvernare este legat de legislatia electorala, in conditiile in care PNL si USR PLUS sustin alegerea primarilor in doua tururi, in timp ce UDMR se opune, afirma surse politice, potrivit carora Uniunea are 199 de primari si ar pierde 30% daca s-ar reveni la alegerile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile PNL-USR PLUS-UDMR se reiau duminica si au ca teme justitia si sanatatea, dar si reforma electorala, subiect pe care ar putea exista divergente intre formatiunile partenere, scrie news.ro. Premierul sustinut de PNL- USR PLUS-UDMR Florin Citu a anuntat sambata seara, la finalul unei noi runde…

- - FLORIN CITU: Ne vedem maine iarasi, aceleasi echipe, iarasi toata ziua discutam pe programul de guvernare / Orban: Ca obiectiv avem sa finalizam programul de guvernare cel mai probabil in cursul zilei de luni astfel incat sa fim pregatiti ca, in cazul in care presedintele Romaniei declanseaza consultarile…

- Premierul propus Florin Citu a anuntat sambata seara, la finalul negocierilor PNL- USR PLUS-UDMR, ca duminica sau luni cel tarziu va fi terminat programul de guvernare, in cursul zilei de sambata discutandu-se despre finante, fonduri europene si digitalizare, iar duminica se va discuta despre sanatate…

- Orban a admis ca exista nemulțumiri in partid, dar a spus ca a fost nevoit sa cedeze unele ministere in negocierile cu USR PLUS și UDMR pentru ca imperativul momentului e ca Romania sa aiba rapid un guvern funcțional, potrivit G4Media.ro Un restaurant va servi in premiera carne de pui crescuta in…

- Negocierile PNL-USR PLUS-UDMR pentru formarea unei coalitii de guvernare se reiau sambata, dupa ce in urma cu o zi a fost decisa nominalizarea lui Florin Citu pentru postul de premier si au fost impartite cele 18 ministere din cadrul Executivului, noua urmand sa revina PNL, sase USR PLUS si trei…

- Biroul Politic Național al PNL a votat miercuri, in unanimitate, ca partidul sa se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu doua propuneri pentru USR PLUS și UDMR, au declarat surse liberale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Propunerea 1: Ludovic Orban - premier, Florin Cițu - președintele…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca in Biroul Politic National al PNL de miercuri va fi gasita cea mai buna varianta pentru ca negocierile cu USR-PLUS si UDMR sa mearga mai departe. Ea a adaugat ca nu considera ca nu au functionat lucrurile intre cele trei partide, ci ca momentan este o etapa…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni miercuri, incepand cu ora 18.00 in sistem de videoconferinta, potrivit unui anunt al partidului. LIberalii urmeaza sa valideze propunerea de premier in viitorul Executiv care se va forma in jurul PNL, alaturi de USR-PLUS si UDMR. Liderul PNL Ludovic…