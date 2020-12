Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre PNL si USR PLUS pentru formarea noului guvern sunt in impas, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Dupa mai multe ore de discutii, liderii celor doua partide n-au ajuns la niciun acord. Motivul: sefia Camerei Deputatilor, disputata atat de Dan Barna, cat si de Ludovic Orban.

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Liderul USR, Dan Barna, spune ca o eventuala desemnare a lui Nicolae Ciuca in funcția de premier al noului guvern nu ar fi cea mai buna soluție. Barna atrage atenția ca USR PLUS nu va fi doar „partidul care ajuta PNL sa guverneze”. Intrebat ce parere are despre posibila desemnare a lui Nicolae Ciuca…

- Liderul USR-PLUS Dan Barna a declarat, marți, la Digi24, ca ”USR este un partener de guvernare, nu un partid care ajuta PNL sa guverneze” și ca partidul pe care il conduce impreuna cu Dacian Cioloș are soluții pentru toate ministerele: Miza consultarilor este sa cream o coaliție, o majoritate in Parlament,…

- La Ministerul Afacerilor Interne a fost formata o celula de criza pentru gestionarea incendiului de la Piatra Neamț, condusa de premierul Ludovic Orban, șeful DSU Raed Arafat și secretarul de stat Bogdan Despescu. Ancheta penala a fost preluata de Parchetul General, de investigații urmand sa se ocupe…

- Mai mulți adolescenți au incercat, luni, sa rastoarne o mașina a poliției in orasul Compiegne, de langa Paris, in semn de protest pentru menținerea școlilor deschise. Potrivit sindicatelor din politie, o masina a fortelor de ordine a fost vandalizata, in timp ce Le Figaro si ziarul local Oise Hebdo…

- Fostul viceguvernator al BNR, Bogdan Olteanu, a fost condamnat definitiv, joi, la 5 ani de inchisoare cu executare, potrivit portalului Curții de Apel București. Bogdan Olteanu s-a prezentat, joi dimineața, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, pentru a se pune la dispoziția autoritaților…

- Ședința de Guvern de luni a inceput cu un dialog festiv, ca in prima zi de școala, intre premierul Ludovic Orban și ministrul educației, Monica Anisie, in care primul s-a aratat mulțumit de pregatirile facute in toata țara, iar a doua a prezentat o statistica la nivel național. In timp ce in țara au…