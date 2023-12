Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto german Volkswagen discuta cu potentiali parteneri, printre care se numara si constructorul auto francez Renault, cu privire la o cooperare pentru dezvoltarea masinii sale electrice de 20.000 de euro, informeaza un articol publicat vineri in cotidianul german Handelsblatt, preluat de Reuters,…

- Constructorul auto german Volkswagen nu a luat inca o decizie cu privire la productia unui automobil electric cu un pret de cost de 20.000 de euro, insa directorul general Oliver Blume este convins ca firma pe care o conduce poate ajunge acolo in a doua jumatate a acestui deceniu, transmite Reuters,…

- Renault va utiliza numele Twingo pentru un mic model electric de oraș care va fi produs in Europa și va fi lansat in 2026, la un preț de sub 20.000 de euro. Compania promite reduceri de costuri in producție pentru a putea vinde mașina la acest preț și va insista mult pe optimizari la baterie.

- Constructorul auto francez Renault a anuntat miercuri lansarea „Legend”, un nou vehicul electric cu un cost sub 20.000 euro, inaintea de aplicarea subventiilor, pentru a raspunde concurentei chineze si americane, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Renault va prezenta miercuri un concept numit Legend care, in versiunea de serie, probabil in 2026, va deveni un model electric de oraș care va avea un preț de pornire de sub 20.000 de euro, inainte de aplicarea subvențiilor. Legend va fi produs de noua divizie Ampere.

- Tesla planuiește sa construiasca o mașina de 25.000 de euro la fabrica sa de langa Berlin, a declarat, luni, o sursa pentru Reuters. Sursa, care a refuzat sa fie numita, nu a precizat cand va incepe producția, informeaza Mediafax.Directorul executiv Elon Musk a vizitat, vineri, uzina din Gruenheide…

- Tesla intentioneaza sa produca o masina de 25.000 de euro (26.837,50 dolari) la fabrica sa din Gruenheide, langa Berlin, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- In urma cu trei ani gigantul Renault se lauda cu cea mai accesibila mașina electrica din Europa, Dacia Spring, iar vanzarile modeluli construit la Mioveni aveau sa creasca. Intr-o mișcare surpriza Renault anunța ca Dacia Spring se ieftinește, astfel ca modelele construite nu la Mioveni, ci la fabrica…