- Guvernul olandez condus de premierul Mark Rutte si-a dat vineri demisia, anunța BBC, dupa ce zeci de mii de familii au fost acuzate in mod greșit de frauda la incasarea alocațiilor intre 2013 și 2019 și au fost forțate sa ramburseze statului banii pe mai mulți ani. Parlamentarii olandezi au decis ca…

- Masurile restrictive se prelungesc in Olanda pentru inca trei saptamani. Școlile și magazinele vor ramane inchise și in perioada urmatoare. Conform Reuters , in decembrie Olanda anunța impunerea unui lockdown. Premierul olandez, Mark Rutte, spune ca masurile anti-pandemie trebuie respectate in continuare…

- Guvernul olandez a fost luat pe nepregatite de aprobarea vaccinului Pfizer-BioNTech de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) in decembrie si a fost incapabil sa declanseze campania de vaccinare din cauza unor probleme logistice, a declarat marti prim-ministrul Mark Rutte in fata parlamentului,…

- O perioada de carantina de cinci saptamani va intra in vigoare saptamana aceasta in Olanda, in incercarea de a limita extinderea pandemiei de COVID-19. „Olanda se va inchide timp de cinci saptamani”, a declarat premierul Mark Rutte intr-o interventie televizata transmisa de la sediul Guvernului din…

Masurile includ interzicerea intalnirilor publice cu mai mult de doua persoane care nu fac parte din aceeași familie. Premierul Mark Rutte a declarat ca Guvernul recomanda cu taria ca oamenii sa nu calatoreasca in strainatate pentru vacanțe, pana la jumatatea lunii ianurie.