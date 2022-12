Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o grea suferința, azi a trecut la cele vesnice meșterul popular Dumitru Pop, poreclit Tincu, din Sapanța, la 67 de ani. Dumitru Pop Tincu a continuat opera lui Stan Ioan Patras din 1977, dupa moartea acestuia din urma. A fost un ambasador al culturii tradiționale maramureșene, pe care a promovat-o…

- Pe medicul Dan Enescu il cunosc de cand era Managerul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu”. Am realizat impreuna cateva interviuri in care i-am scotocit și prin suflet, și prin CV. Povestea sa a fost prezentata in multe emisiuni și articole, pana cand, odata cu momentul in…

- Colega noastra Rodica Manea a trecut la Domnul, dupa o lunga și grea suferința. O plangem și ne rugam pentru ea. Dumnezeu sa te odihneasca in pace, suflet curat. Sincere condoleanțe familiei!, transmite colectivul Centrului de Transfuzie Sanguina Alba. Post-ul A murit Rodica Manea, angajata a Centrului…

- Legendarul Pele este internat de marti, 29 noiembrie, pentru tratarea unei infectii respiratorii agravata de COVID-19, au anuntat doua fiice ale sale si un nepot. Moartea brazilianului de 82 de ani nu este insa iminenta, au mentionat cei trei, potrivit Associated Press, preluata de news.ro. Kely si…

- Ministerul Culturii a transmis sambata un mesaj la moartea actritei Sanda Toma, aratand ca aceasta a incantat publicul, de-a lungul timpului, cu rolurile sale de neuitat. Cititi si: A murit actrita Sanda Toma. ''Cu fiecare om care ne paraseste se stinge o lume" ''S-a stins inca una dintre marile stele…

- “De astazi lumea mea și a familiei mele este mai mica, mai trista…Sfaturile, povețele și imaginea tatalui meu raman insa mai departe adanc infipte in inimile noastre. Iți mulțumim pentru ceea ce suntem, TATA! Multe dintre realizarile noastre ți se datoreaza și ție…Este trist, dureros, dar ințelegem…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu, anunț trist impreuna. Cei doi actori sunt vizibil indurerați și au impartașit trista veste pe rețelele de socializare. Așa cum poate toata lumea știe deja, marele actor Doru Ana s-a stins din viața in noaptea de luni spre marți, iar lumea teatrului și a filmului este ingenunchiata…

- Am primit cu profunda durere vestea trecerii in eternitate a colegului nostru, Pop Mircea, primarul comunei Cuzaplac. Vreme de mai bine de trei decenii, domnia sa a slujit neobosit interesele comunitații sale, fiind primarul cu cea mai indelungata activitate din județul Salaj.Sincere condoleanțe familiei…