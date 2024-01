Stiri pe aceeasi tema

- Eliza Natanticu a facut dezvaluiri neștiute despre cel mai așteptat show televizat din Romania. Power Couple incepe curand, iar soția lui Cosmin Natanticu a marturisit cum a decurs aceasta experiența pentru ei. Iata ce declarații a facut la Neatza cu Razvan și Dani.

- Ramona Olaru este una dintre cele mai controversate vedete din showbiz-ul romanesc. Este frumoasa, sincera și amuzanta și cu siguranța, toate acestea constituie un avantaj in cariera sa, care pare sa fie in continua ascensiune. Daca va intrebați ce face Ramona Olaru dupa ce pleaca de la Neazta cu Razvan…

- Ramona Olaru, asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani, și-a deschis sufletul in cadrul podcastului lui Jorge. Vedeta a explicat ca a trecut prin momente dificile in viața personala. Cu toate acestea, ea nu se simte ghinionista, ba din contra, știe ca fiecare experiența nefasta are rolul ei. Ramona…

- In exclusivitate pentru Neatza cu Razvan și Dani, concurenții de la Power Couple Romania au facut primele declarații despre emisiune. Iata ce au spus echipele despre emisiunea la care au participat și care va fi difuzata la Antena 1!

- In exclusivitate la Neatza cu Razvan și Dani, Romica Țociu a vorbit despre ce a conștientizat cu privire la fiul lui, Catalin, de cand au participat impreuna la America Express. Iata ce declarații a facut celebrul actor!

- Ramona Olaru este din nou indragostita și de cateva luni are un nou iubit pe care nu vrea sa-l expuna public. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” a dezvaluit cu ce se ocupa partenerul ei.Dupa divorț, Ramona Olaru a avut mai multe incercari de a-și reface viața. A avut o relație cu colegul ei…

- Ramona Olaru este de fiecare data plina de umor, astfel ca iși incepe dimineața cu cele mai tari glume pe care le impartașește telespectatorilor de la Antena 1. De aceasta data, Ramona Olaru a dezvaluit detalii din viața ei personala. Iata ce a spus vedeta, in direct!

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Ramona Olaru iși incepe dimineața cu gluma de la "opt și un pic", așa cum o numesc colegii de platou. Asistenta TV ofera doza de energie și iși bucura telespectatorii de la Antena 1 cu bancurile cele mai tari. Iata ce a dezvaluit de aceasta data!