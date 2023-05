Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii avertizeaza ca urșii au ieșit din hibernare și au distrus un refugiu montan situat pe un traseu turistic pitoresc, in Poiana Alba, județul Harghita. Un atac a fost și la Trei Fantani, in Neamț

- In Masivul Ceahlau este inca iarna, iar salvamontistii sunt de parere ca vor mai trece cateva saptamani pana la primele semne ale primaverii. Pentru a se bucura totusi de peisaj, turistii pot parcurge, cu echipamentul corespunzator si in conditii de iarna, traseul care urca din Izvorul Muntelui. Singurul…

- Un barbat si o femeie care sambata au urcat pe munte echipati in colanti si cu pantofi sport au fost recuperati de catre salvamontistii din judetul Neamt. Cei doi au fost gasiti uzi, inghetati in apropiere de Varful Toaca din Masivul Ceahlau. Interventia a starnit reactia sefului Salvamont Neamt care…

- Au urcat pe munte in noaptea de Inviere, imbracați in haine subțiri și incalțați cu pantofi sport, iar cand au dat de greu, au cerut ajutor la 112. Au fost gasiți uzi, inghețați și ținandu-se in brațe, incercand sa se incalzeasca. Așa suna povestea unor turiști gasiți de salvamontiștii din Neamț pe…

- Salvamontiștii bistrițeni au atras atenția asupra faptului ca se produc avalanșe de mici dimensiuni in munți. Astfel, turiștii sunt sfatuiți sa nu se avante la inalțimi peste 1500 metri. La inceputul saptamanii, o avalanșa de mari dimensiuni a avut loc in Munții Rodnei – zona Vf. Roșu. Avalanșa de mari…

- Toate traseele turistice din masivul Ceahlau au fost inchise, incepand de joi, din cauza cantitatilor mari de zapada cazuta, care la peste 1.600 metri s-au depus peste un strat deja existent compactat si inghetat. Prefectul Vasile-Adrian Nita a declarat ca masura a fost luata pentru prevenirea accidentelor…

