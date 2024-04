Trei scafandri clujeni au intervenit la recuperarea unei persoane ce s-a înecat într-un baraj de pe Olt Trei scafandri clujeni au participat la o misiune de recuperare a corpului unui barbat ce s-a inecat intr-unul dintre barajele de pe raul Olt. „Intrucat, de aproape doua saptamani, intr-unul din barajele de pe raul Olt din apropierea localitații exista o persoana inecata ce nu a fost gasita, in urma tuturor cautarilor desfasurate, salvamontiștii au decis sa raspunda apelului transmis de familie și sa intervina astazi pentru cautarea și recuperarea persoanei . Salvamontiștii vor folosi cele mai performante detectoare din lume pentru gasirea sub apa a persoanei disparute, detectoare bazate pe inteligenta… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

