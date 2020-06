Stiri pe aceeasi tema

- Doua angajate ale unei banci au fost retinute, marti, de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Economice Neamt, acestea fiind acuzate ca au sustras din conturile unor clienti circa 270.000 de euro. ‘Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2015 – 2019, doua femei de 34, respectiv 38 de…

- Popririle pentru diferite datorii fiscale vor fi reluate de catre ANAF, incepand din 14 iunie 2020, odata ce starea de alerta va expira. Totodata, de la acea data, va deveni funcționat sistemul e-Popriri.

- Politistii specializati din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice, impreuna cu specialistii Garzii Forestiere Ploiesti, au verificat activitatea unei societati care, avand in lucru o exploatare legala, a emis documente de insotire pentru lemne provenind din alte locuri decat cel autorizat.…

- Polițistii de investigații criminale au gasit in curtea unui barbat din comuna Stoenesti, judetul Olt, un tractor furat din Suedia. Pentru respectivul utilaj exista o alerta de urmarire internaționala, emisa in cursul lunii februarie a.c., de catre autoritațile din Suedia. La data de 9 mai 2020, in…

- In ziua de 7 mai a.c., polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publica Arges, impreuna cu reprezentanți ai Garzii Forestiere Ploiești, au acționat, pe linia combaterii sustragerii, transportului și comercializarii de material lemnos fara forme legale, ocazie…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din municipiul Sfantu Gheorghe a fost arestat preventiv pentru detinere si trafic de droguri, dupa ce politistii au descoperit ca detinea aproximativ 80 de grame de cannabis potrivit Agerpres. "In data de 2 mai a.c., in urma activitatilor specifice desfasurate de…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, la finalul satpamanii trecute, o serie de acțiuni pentru prevenirea delictelor silvice.”In perioada 10 – 13 aprilie a.c., polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publica și specialiști din domeniul silvic au acționat in…

- SBtech, platforma de pariuri care administreaza peste 50 de agenții la nivel mondial, dintre care 3 prezente și pe piața din Romania (NetBet, GoBet și Winmasters), a fost atacata de hackeri. Site-urile respectivelor agenții erau offline in aceasta dimineața, iar utilizatorii erau intampinați de un…