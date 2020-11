Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la biserica din localitatea Rasca, comuna Draganesti.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Neamt Irina Popa, Incendiu se manifesta in interiorul bisericii.Intervin pompieri din cadrul Detasamentului Targu Neamt, cu trei autospeciale pentru stingere, o autosprciala pentru lucru la inaltime…

- Pompierii din județul Neamț intervin luni pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la biserica din localitatea Rașca, din comuna Draganești, scrie Mediafax Potrivit ISU Neamț, incendiul a fost...

- O femeie in varsta de 65 ani a suferit arsuri usoare si atac de panica dupa ce casa in care locuieste in Ghindaoani a fost cuprinsa, luni, de un incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, noteaza Agerpres. Victima a fost scoasa de pompieri din casa in flacari. "Incendiul…

- De praznicul Intrarii Maicii Domnului in Biserica, pe 21 noiembrie, s-a stins din viața Tache Rodas, ploieșteanul care a patimit zeci de ani in inchisorile comuniste, inclusiv in inchisoarea de la Pitești, fiind unul dintre deținuții care au indurat chinuri groaznice in timpul "Experimentului Pitești".…

- O persoana aflata intr-un scaun cu rotile a fost scoasa dintr-o gospodarie in flacari, de vecini, marti, 27 octombrie. “Prin apel la 112, in jurul orei 11:29, pompierii nemțeni am fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința din localitatea Țolici, comuna Petricani.…

- O casa din Rișca a fost distrusa complet intr-un incendiu provocat de un cablu electric defect sau neizolat corespunzator. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Incendiul a izbucnit aproape de miezul nopții trecute și a fost lichidat de pompieri cu ajutorul a 3 autospeciale. Intervenția a durat…

- Pompierii au fost alertati in aceasta seara (azi, 21 septembrie), cu privire la izbucnirea unui incendiu, la un autoturism, pe strada Crizantemei din municipiul Satu Mare. La fața locului s-au deplasat 7 subofițeri, din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare cu doua autospeciale de stingere cu…

- Un incendiu a avut loc, sambata dupa-amiaza, la o cabana din localitatea clujeana Someșu Rece.Conform ISU Cluj, doua autospeciale, o autoscara au intervenit pentru a stinge un incendiu care a cuprins o casa de vacanța și doua anexe gospodarești din localitatea Uzina, comuna Someșul Rece.Un echipaj SMURD…