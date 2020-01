Stiri pe aceeasi tema

- Dupa alegerile interne ce au avut loc in aceasta luna, PLUS Bacau și-a desemnat candidatul pentru funcția de primar al municipiului Bacau. In cursa interna s-au inscris 6 candidați, iar cele mai multe voturi le-a strans Cristian Ghingheș. Ghingheș... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Rezultatul alegerilor pentru funcția de președinte al PSD Arges. In urna alegerilor voturile obținute de catre ce doi candidații sunt: Ion Minzina – 144 Maria Dinu – 78 Incepand de astazi Ion Minzina preia șefia partidului. Dupa anunțarea caștigatorului, noul președinte PSD Arges, a facut public numele…

- Nicusor Dan, desemnat candidat al Uniunii Salvati Romania pentru Primaria Capitalei a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ar renunta sa intre in cursa electorala doar daca dreapta va avea un candidat unic. Nicusor Dan a comentat apelul lui Vlad Voiculescu privind un acord, pentru ca cel…

- Viceprimarul Botosaniului, Cosmin Andrei, a fost desemnat candidat al Partidului Social Democrat (PSD) la functia de primar al municipiului la alegerile din vara anului viitor, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, presedintele executiv al organizatiei judetene a PSD, deputatul Marius Budai.…

- Deputatul PAS Sergiu Litvinenco a acuzat PPDA de tradare, dupa ce doi consilieri raionali ai PPDA din Causeni, Nicolae Ermurache si Rodica Popa, au refuzat sa voteze candidatul PAS la functia de presedinte al raionului Causeni si au ales sa voteze pentru candidatul PDM.

- Deputatul Emanuel Ungureanu s-a inscris in lupta interna din USR pentru candidatura la functia de primar al municipiului Cluj-Napoca la alegerile locale din 2020.”Mi-am depus candidatura in competitia interna din USR pentru functia de primar al municipiului Cluj-Napoca la alegerile locale din 2020,…

- Candidatul din Caracal, posesorul unei copii a spadei lui Ștefan cel Mare primita de la Piatra Neamț , autorul unei campanii abracadabrante, undeva la limita dintre paranoia și prostie, are o postare extrem de interesanta din punctul de vedere al unui candidat iepuraș. Alexandru Cumpanașu ne spune,…

- Candidatul independent pentru alegerile prezidentiale Mircea Diaconu, sustinut de catre ALDE, Pro Romania si Partidul Neoliberal, a declarat sambata, la Piatra-Neamt, ca nu vizeaza o cariera politica si nu se va inscrie in niciun partid daca nu va castiga alegerile prezidentiale, transmite Agerpres.Mircea…