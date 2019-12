Neagu, Intrum: Colectarea amiabila, 60% din business, insa din ce in ce mai multe dosare ajung in instanta

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 45.000 de dosare de recalculare a pensiilor sunt intarziate, media intarzierilor este intre 1 si 3 luni, insa unele ajung chiar si pana la 6 luni, conform statisticii Casei Nationale de Pensii Publice. "Problemele privind recalcularea pensiilor, dar si posibile solutii, discutate de ministrul…

- La mai bine de jumatate de an de la incetarea contractului intre CJ Olt și firma Rosal, cetațenii stau tot cu gunoiul in curte. Rosal nu a putut, la termenele convenite, sa inceapa colectarea deșeurilor menajere in județ. Incercarile CJ Olt, de a scoate din nou la licitație colectarea, sunt blocate…

- Instanta suprema, reia, marti, dezbaterile in dosarul fostului ministru Gabriel Sandu, judecat alaturi de fostul sef al Microsoft Calin Tatomir dar si a oamenilor de afaceri Dinu Pescariu si Claudiu Florica pentru pretinse fapte de spalare de bani. Acest caz este cunoscut generic cu denumirea de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni suspendarea judecarii dosarului in care fostul ministru al Energiei Constantin Nita are o condamnare de 4 ani inchisoare pentru trafic de influenta, fiind sesizata Curtea de Justitie a Uniunii Europene in legatura cu aplicarea deciziei Curtii Constitutionale…

- Curtea de Apel Constanta a dispus ieri condamnarea definitiva a unui barbat in varsta de 41 de ani, din Medgidia, acuzat de lovire sau alte violente, distrugere si ultraj. Instanta a dispus condamnarea inculpatului la un an si zece luni de inchisoare cu executare. Decizia este definitiva. In actul de…

- Un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a hotarat marti revocarea mandatului de arestare preventiva emis pe numele fostului primar Radu Mazare in dosarul Polaris, decizia fiind definitiva. "Admite contestatia formulata de inculpatul Mazare Radu Stefan impotriva incheierii din 13 septembrie…

- Instanta suprema a amanat, marti, pentru 15 octombrie, dosarul de coruptie in care Darius Valcov a fost condamnat in prima instanta la opt ani de inchisoare pentru trafic de influenta, motivul fiind ca nu a fost publicata de catre Curtea Constitutionala motivarea deciziei privind completurile specializate.…