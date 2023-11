Ne putem ”mândri” cu singura autostradă din lume traversată de un drum de pământ Autostrada A 0, sau autostrada-muzeu a Romaniei. Este gata, dar nu va fi folosita cațiva ani. Va fi insa traversata de un drum de pamant, pentru ca autoritațile nu au gandit de la bun inceput cum sa sistematizeze zona. Și, ca sa fie tabloul complet, aceste lucrari (inclusiv drumul de pamant) se fac ilegal. O situație de-a dreptul uluitoare este in Corbeanca, unde se lucreaza la Lotul 2 Nord al autostrazii. Lucrarile, executate de UBM Spedition (firma lui Dorin Umbrarescu, care are mai multe loturi de autostrada in construcție), sunt spre finalizare, chiar daca celelalte loturi de care ar trebui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

