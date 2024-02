Ne mai mirăm de accidente? Iată cum doi inconștienți ar fi putut să-și piardă viața! (VIDEO) Inconștienții sunt la orice pas și parca devin din ce in ce mai mulți, așa ca de ce ne mai miram de accidente? Iata, de exemplu, cum doi șoferi, fara pic de minte, ar fi putut sa-și piarda viața. Ne grabim. Unde? Nu știu, dar cert este ca ne grabim. Credem ca depașirea unei mașini ne-ar putea duce mai aproape de destinație. Nu este nimic rau in ideea de a depași, dar doar atunci cand manevra este realizata in mod legal, fara a pune in pericol viața cuiva. Totuși, nu toți șoferii gandesc așa. Foarte mulți aleg sa apese accelerația mai mult decat trebuie, sa depașeasca limita legala admisa și sa… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

