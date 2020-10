Stiri pe aceeasi tema

- Doua nave romanești aparținand Poliției de Frontiera, care participa in mod frecvent la misiuni de patrulare pe mare sub egida UE, la granița Greciei cu Turcia, au fost filmate in timp desfașoara manevre ce par sa incalce flagrant legislația internaționala, menite sa descurajeze solicitanții de azil…

- Un nou gard la frontiera dintre Grecia si Turcia va fi ridicat pana in luna aprilie a anului viitor, pentru a descuraja trecerea migrantilor, a anuntat sambata cabinetul premierului grec Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis, care a facut o vizita in regiunea Evros, din nord-estul Greciei, pentru a inspecta…

- A avut loc cea de-a doua ședința a Comitetului de Coordonare a proiectului „Consolidarea capacitații de instruire a Poliției de Frontiera in Republica Moldova (TRABOR)”, in format online, implementat de catre Misiunea OIM in Moldova cu sprijinul financiar al Fondului Internațional de Dezvoltare al OIM.…

- Polițiștii de frontiera din Nadlac au gasit, in noaptea de vineri spre sambata, 70 de cetațeni din Turcia, India și Siria, care erau ascunși in 3 TIR-uri și un microbuz și care intenționau sa treaca fraudulos frontiera in Ungaria. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, vineri seara, in jurul…

- La granița cu Romania, de-a lungul Dunarii pana in Serbia, bataile, intimidarile și adversitațile ilegale fac acum parte din viața de zi cu zi a imigranților. Frontiera de aici a devenit noul hotspot pe așa-numita „ruta balcanica”. Saptamana trecuta, șapte persoane au fost batute de catre ofițerii de…

- Sase sirieni și un egiptean bat la ușa unui ONG din Belgrad pentru a cere ajutor. Ei spun ca au fost impinși violent inapoi in Serbia de catre granicerii romani. Unul dintre ei este fara picior, amputat. El spune ca ofițerii romani și-au folosit propriile carje pentru a-l bate.Apoi, este povestea unui…

- Preasfintitul Parinte Visarion, Episcopul Tulcii, a efectuat joi o vizita in Mitylene, la bordul navei Poliției de frontiera MAI 1102 aflata in misiune de patrulare in apele marii Egee, potrivit basilica.ro.Ierarhul a fost invitat de Eugen Ianovici, comandantul navei. Cu acest prilej, Preasfinția…

- Tirurile care ies din Romania prin punctul de frontiera Giurgiu-Ruse formeaza cozi de aproximativ 12 kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au de asteptat doua sute de minute la controlul de frontiera. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu,…