- Lansarile de rachete chineze in jurul Taiwanului reprezinta o actiune nejustificata, semnificativa si disproportionata, iar SUA i-au transmis in mod clar Chinei ca nu cauta sa provoace o criza, a declarat, vineri, secretarul de stat american Antony Blinken, potrivit Reuters.

- Armata Chinei a inceput joi cele mai importante manevre militare din istoria sa in jurul Taiwanului. Este, spun analiști de la ”Le Figaro”, un raspuns dur la vizita președintei Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, Nancy Pelosi, la Taipei. Deși aceasta vizita pe un teritoriu revendicat de China…

- Echilibrul de forte s-a modificat in favoarea Chinei in ultimele decenii, ceea ce ar putea afecta planurile SUA de aparare a Taiwanului in cazul instituirii unei blocade comerciale sau a unei interventii militare chineze, comenteaza BBC News.

- Presedinta Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, a sosit marti seara la Taipei, capitala Taiwanului, in pofida avertismentelor Chinei, care considera insula drept o parte a teritoriului sau si respinge pretentiile ei de independenta. Pelosi este primul oficial american de cel mai inalt rang care…

- Doua nave de razboi chineze au fost urmarite in apele internaționale de pe coasta insulei Lanyu, in estul Taiwanului, marți dimineața (2 august). Un distrugator de rachete al Armatei Populare de Eliberare (PLAN) și o fregata cu rachete ghidate au fost observate la 45 de mile marine sud-est de Lanyu,…

- In cazul anexarii teritoriilor ocupate ale Ucrainei, Putin poate declara direct sau indirect ca doctrina rusa, care permite folosirea armelor nucleare pentru apararea teritoriului Federatiei Ruse, se aplica noilor teritorii anexate.

- Echipele ucrainene de salvare au continuat sa sape in daramaturile provocate de atacul cu racheta asupra unui bloc de locuințe din Donețk. Luni au fost gasite cadavrele mai multor civili, inclusiv a unui copil de 9 ani, blocate sub daramaturi. Numarul morților a crescut la 33.

- Armata chineza a anunțat, miercuri, ca a incheiat „un exercițiu de pregatire de razboi” spațiul maritim și aerian din jurul Taiwanului, despre care spune ca este o acțiune necesara pentru a raspunde la „complotul dintre Statele Unite și Taiwan”, relateaza Reuters.