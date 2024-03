Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Aleksei Navalnii in urma cu doua saptamani a provocat un val de indignare și a confirmat, daca mai era nevoie, ca regimul Putin nu mai este dispus sa tolereze vocile disidente. Rand pe rand, regimul de la Kremlin și-a eliminat adversarii vocali, insa cațiva opozanți inca mai raman și in…

- Funeraliile lui Aleksei Navalnii, opozantul lui Vladimir Putin care a murit in inchisoare la numai 47 de ani, vor avea loc vineri la Moscova, a declarat purtatoarea sa de cuvant, relateaza SkyNews. Slujba va avea loc la o biserica din cartierul Marino, la ora locala 14.00 (13.00, ora Romaniei), a…

- Vladimir Putin „și-a pierdut orice reținere“ dupa uciderea lui Aleksei Navalnii și va lansa o „serie de crime“impotriva dușmanilor sai din țara și strainatate, avand „cel puțin o duzina de nume pe lista sa de victime“, spun analiștii.

- Rudelor liderului defunct al opozitiei ruse Aleksei Navalnii li se refuza accesul la cadavrul acestuia – de trei zile – denunta luni echipa acestuia, care precizeaza ca mama acestuia ”nu este autorizata” sa intre in morga in care s-ar putea afla cadavrul, relateaza AFP. ”Mama lui Aleksei (Navalnii)…

- Instanțele rusești au condamnat in ultimele zile peste 150 de persoane la pedepse scurte cu inchisoarea, in urma manifestațiilor pașnice organizate spontan in memoria opozantului rus Aleksei Navalnii, mort in detenție, relateaza publicația independenta rusa The Moscow Times și AFP, citata de Agerpres.Potrivit…

- Zeci de persoane participa duminica, 18 februarie, la un eveniment organizat la sediul ambasadei Rusiei la București, in memoria disidentului rus Aleksei Navalnii. Participantii au adus flori, lumanari, si pancarte cu imaginea proeminentului opozant al regimului de la Kremlin, decedat vineri intr-o…

- Aleksei Navalnii, un opozant aprig al președintelui rus Vladimir Putin și cea mai proeminenta figura a opoziției din Rusia, a murit vineri, la varsta de 47 de ani, in colonia penitenciara in care era inchis. Deși este cel mai bine cunoscut in afara țarii ca politician de opoziție, el a devenit cunoscut…

- Un eveniment in memoria opozantului Alexei Navalnii, a carui moarte a fost anunțata vineri, urmeaza sa aiba loc in fața Ambasadei Rusiei la București, la inițiativa ruroparlamentarul Vlad Gheorghe. Evenimentul a fost anunțat pe Facebook. Este denumit ”In Memoriam Alexei Navalnii – ucis de un regim criminal”…