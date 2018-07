Stiri pe aceeasi tema

- In stramtoarea Gibraltar, 377 de persoane repartizate in 18 ambarcatiuni au fost preluate si transportate in porturile Tarifa si Barbate. In paralel, 236 de migranti, inclusiv patru minori, au fost salvati mai la est, in Marea Alboran, intre Spania si Maroc. Acestia au fost transportati la…

- Potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni, guvernul Frantei a luat decizia corecta atunci cand a refuzat sa primeasca nava umanitara Aquarius, sosita in Spania dupa ce a ratacit o saptamana pe Marea Mediterana cu 630 de migranti la bord.Cei 630 de migranti salvati de nava inchiriata…

- Guvernul Frantei a luat decizia corecta atunci cand a refuzat sa primeasca nava umanitara Aquarius, sosita in Spania dupa ce a ratacit o saptamana pe Marea Mediterana cu 630 de migranti la bord, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni, informeaza AFP. Cei 630 de migranti salvati de nava…

- Nava Aquarius, inchiriata de SOS Mediterranee si Medecins sans Frontieres, a intrat duminica in portul spaniol Valencia (est), in jurul orei 08:00 GMT, cu o parte dintre dintre cei 630 de migranti pe care i-a salvat in largul Libiei, transmite AFP. Ceilalti migranti au sosit la Valencia…

- Guvernul spaniol a anuntat sambata ca accepta oferta Frantei de a prelua migranti de pe nava Aquarius, dupa ce acestia vor fi inregistrati in Spania, unde aceasta nava apartinand unui ONG va acosta duminica, intrucat Italia si Malta i-au interzis sa acosteze in porturile acestor tari, transmite AFP.…

- ''In timp ce nava Aquarius navigheaza catre Spania (sosirea ei fiind prevazuta sa aiba loc duminica), alte doua nave ale unui ONG, navigand sub pavilion olandez (Lifeline si Seefuchs), au sosit in largul coastelor libiene, in asteptarea incarcaturii lor cu fiinte umane abandonate de catre calauze'',…

- Guvernul spaniol, care a acceptat sa primeasca 629 de migranti salvati de nava Aquarius, nu are nicio problema cu Italia sau cu Franta, cele doua tari aflandu-se in plina criza diplomatica dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a criticat ''cinismul'' si ''iresponsabilitatea''…

- Spania a acceptat sa primeasca nava cu 629 de migranti salvati sambata in largul Libiei, dupa ce Italia si Malta au refuzat debarcarea migrantilor pe teritoriul lor, a anuntat luni seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, citat de AFP si Reuters. ''Seful guvernului, Pedro Sanchez,…