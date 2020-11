O nava sub pavilion britanic a fost atacata duminica de pirați, in apele Oceanului Atlantic. Din primele informații ar fi cel puțin patru ostatici, printre care se numara și un roman. Nava, aflata sub pavilionul Marii Britanii, avea la bord un echipaj compus din 23 de persoane in momentul incidentului. Conform declarațiilor facute pentru Digi24 de Adrian Mihalcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, ar fi vorba de patru marinari ostatici: un roman, un rus și doi filipinezi. Vom reveni cu amanunte. The post Nava atacata de pirați in Atlantic, cel puțin un roman ostatic appeared first…