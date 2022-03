Stiri pe aceeasi tema

- NATO va continua sa acorde sprijin militar, financiar și umanitar Ucrainei, dar nu va impune o zona de interdicție aeriana in Ucraina, așa cum a cerut insistent președintele ucrainean Zelenski, dar și lideri NATO sau politicieni din statele membre ale Alianței.

- In a patra saptamana de la invazia brutala a Rusiei in Ucraina, numeroși americani și europeni iși preseaza guvernele pentru a acorda Kievului cat mai mult sprijin militar, insistandu-se pe istituirea unei zone de interdicție aeriana.Prima țara care a cerut asta a fost Estonia. Parlamentul Estoniei…

- Parlamentul Lituaniei a cerut in unanimitate crearea unei zone de interdictie aeriana deasupra Ucrainei, intr-un vot care a avut loc joi. Legislativul, numit Seimas, a emis o declaratie care cere ca ONU sa ia imediat masuri pentru a crea o zona de interdictie aeriana pentru a preveni noi victime civile…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat la CNN ca NATO nu poate institui o zona de interdictie aeriana asupra spatiului aerian al Ucrainei pentru ca, daca face acest lucru, ar insemna ca Alianta ar putea intra intr-un conflict direct cu Rusia, informeaza News.ro . Bogdan Aurescu a precizat…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a reafirmat, duminica, opozitia ferma fata de impunerea de catre NATO a unei zone de interdictie aeriana in Ucraina, avertizand ca ar aparea riscul izbucnirii unui razboi mondial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri, dupa o reuniune a ministrilor de externe ai statelor membre, ca Alianta nu va impune o zona de excludere aeriana deasupra Ucrainei si nici nu va trimite trupe in aceasta tara, dar a promis Kievului alte forme de sprijin si i-a cerut presedintelui…

- Ucraina a trimis guvernului german o scrisoare care include o lista cu diverse tipuri de armament de care Kievul spune ca are nevoie in contextul unui eventual conflict cu Rusia, potrivit presei germane. Pana acum, Berlinul a refuzat sa furnizeze arme Ucrainei. A anunțat, in schimb, ca trimite 5.000…

- Kievul a anuntat vineri ca Rusia recruteaza in mod activ mercenari si ii pregateste intensiv pentru a-i trimite in zonele controlate de separatisti in estul Ucrainei, informeaza Reuters si AFP.