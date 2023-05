NATO se antrenează să urmărească submarinele rusești Țarile NATO se antreneaza sa urmareasca submarinele rusești pentru a preveni eventualele lor atacuri asupra obiectelor de infrastructura subacvatica, cum ar fi cablurile și conductele de gaz, scrie Bloomberg. In timpul exercițiilor de 12 zile, la care participa 12 țari NATO, cea mai mare parte a timpului a fost dedicata urmaririi unui submarin inamic fictiv […] The post NATO se antreneaza sa urmareasca submarinele rusești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

