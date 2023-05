NATO ridică starea de alertă aeriană după incidentul aviatic produs în apropierea României NATO a decis intensificarea capacitații de reacție ca urmare a incidentului produs intre o aeronava Frontex si un avion militar rus, in apropierea spatiului aerian al Romaniei. „Detasamentele NATO de patrulare aeriana au fost plasate la un nivel mai ridicat de reactie ca urmare a comportamentului periculos al unui avion militar rus in apropierea unei aeronave Frontex, deasupra Marii Negre, aproape de Romania”, a declarat luni un oficial din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, sub protectia anonimatului, conform agentiei Reuters. NATO „mentine vigilenta”, a subliniat oficialul citat. Un avion de patrulare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

