NATO, pe ăștia i-ai trimis să ne apere de ruși? ”Primul batalion francez din cadrul Grupului de Lupta al NATO dislocat in Romania a sosit la București”! Aceasta a fost știrea care a umplut de mandrie patriotica piepturile adepților necodiționați ai propagandei operative. Cei care nici macar nu s-au mai obosit sa constate ca militarii francezi nu sunt suficienți, ca numar, nici macar pentru a […] The post NATO, pe aștia i-ai trimis sa ne apere de ruși? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

