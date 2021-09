Naţionala României, pe locul şase la Mondialele de Volei feminin U18 • Ploieșteanca Teodora Iancu, a treia marcatoare a tricolorelor Naționala feminina de volei a Romaniei a incheiat pe locul 6 Campionatul Mondial Under 18, disputat in Mexic, la Durango. Este pentru a doua oara consecutiv cand echipa Romaniei incheie pe aceasta poziție la cea mai importanta competiție destinata acestei categorii de varsta. Miercuri seara, in meciul decisiv pentru ocuparea locului 5 in clasamentul final, Romania a fost invinsa de Brazilia, cu scorul de 3-0 (25-17, 25-14, 25-12). Astfel s-a incheiat parcursul bun al naționalei antrenate de Marius Macarie. De-a lungul acestui turneu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

