- Echipa nationala de fotbal României a urcat trei locuri fata de luna trecuta în clasamentul FIFA, ierarhie data publicitații în cursul zilei de joi. Tricolorii au reusit acest salt grație rezultatelor pozitive din preliminariile pentru CM din 2022 (victorii cu Islanda și Liechtenstein…

- Acțiune a polițiștilor de la rutiera, marți, la Timișoara. Oamenii legii au facut controale cateva ore și s-au axat pe indisciplina pietonala. Au amendat zeci de pietoni care au traversat neregulamentar insa nu i-au iertat nici pe șoferi sau bicicliști.

- Nationala Olandei a surclasat Turcia cu 6-1, marti seara, pe teren propriu, intr-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2022. ''Portocala mecanica'' a deschis scorul dupa doar 54 de secunde, prin Davy Klaassen, apoi Memphis Depay a reusit un hat-trick (16,…

- Celtic Glasgow a invins formatia olandeza AZ Alkmaar cu scorul de 2-0, miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa a play-off-ului Europa League la fotbal. Vicecampioana Scotiei s-a impus prin golurile marcate de japonezul Kyogo Furuhashi (12) si James Forrest (61). Rezultate:…

- Capitanul nationalei de fotbal a Cehiei, Vladimir Darida, s-a antrenat miercuri alaturi de restul lotului pentru partida cu Danemarca, din sferturile de finala ale EURO 2020, revenind dupa o absenta pe care care oficialii echipei nu au dorit sa o justifice in vreun fel, scrie DPA. Darida, legitimat…

- Echipa de fotbal a Cehiei a produs o mare surpriza la EURO 2020, prin victoria in fata formatiei Olandei, cu scorul de 2-0 (0-0), duminica seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in optimile de finala ale competitiei. Cehia a facut un meci aproape perfect si s-a impus prin…

- Dragoș Albu a crescut la Școala de Fotbal „Gica Popescu”, apoi a jucat 3 ani la Utrecht, in Olanda. Dorul de casa l-a adus inapoi la Craiova, unde a devenit rapid capitanul lui FCU Craiova, deși are doar 20 de ani. Știe de mic imnul Craiovei, a crescut cu Ilie Balaci in suflet și spera sa ridice candva…