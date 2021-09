Naționala Romaniei a incheiat la egalitate cu selecționata Macedoniei de Nord intr-un meci in care mai mult s-a aparat in fața unei echipe care nu a aratat un fotbal de prea multa calitate. Cu acest scor, Romania ramane pe locul al treilea in grupa pentru calificarea la Campionatul Mondial cu șanse de calificare la baraj, dar este obligata sa invinga Armenia in meciul care va avea loc la București. La meciul de la Skopje au asistat aproximativ 6.000 de spectatori. Macedonia de Nord: Dimitrievski – Ristovski (Jahovic ’64), Velkovski (Ristevski ’64), Musliu, Alioski – Spirkovski (Trajkovski ’78),…