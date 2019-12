Stiri pe aceeasi tema

- O vezi in fiecare zi la televizor, insa in spatele zambetului sau puternic vedeta a ascuns o mare durere. Chiar daca sufletul ei plangea, indragita prezentatoare de la Antena Stars s-a ținut tare și nu le-a aratat o clipa fanilor ei ce se afla dincolo de perfecțiunea din spatele ecranului.

- Gabriela Cristea, Mirela Vaida, Andreea Mantea și PaulaChirila au fost pe rand gazdele emisiunii Mireasa pentru fiul meu, care revinepe micile ecrane sub un alt nume, „Mireasa”. Insa, nimeni nu a dezvaluit panaacum cine este vedeta care va prezenta show-ul. Potrivit revista VIVA!, Gabriela Cristea,…

- Gabriela Cristea a fost intrebata in ultima vreme daca ar fi gravida pentru a treia oara, lucru pe care l-a infirmat numaidecat. "Dragilor, știu ca ne doriți și un baiețel dar a venit momentul ca eu și soțul meu sa ne fixam toata atenția și catre viața profesionala, (proiecte TV și online, evenimente,…

- Cristina Rus este insarcinata pentru a treia oara. In luna ianuarie a anului urmator, fosta cantareața va aduce pe lume bebelușul. „Da, este adevarat. Nu ca sunt insarcinata, sunt super insarcinata. Mai am puțin și nasc… In ianuarie se va intampla, nu știu exact data la care va vrea sa vina pe lume.…

- Laura Giurcanu traieste o fericire de nedescris de cand in viata ei a aparut un barbat care a schimbat-o complet. A cerut-o si in casatorie, iar de atunci vedeta parca radiaza in fiecare moment. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre cum se simte acum, de cand iubeste si…