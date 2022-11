Natalia Gavrilița: Rep. Moldova se apropie de scenariul sumbru prevăzut la începutul crizei energetice Rep. Moldova se apropie de scenariul sumbru prevazut la inceputul crizei energetice, a declarat astazi premierul Natalia Gavrilița in deschiderea ședinței de Guvern. Șefa Executivului și-a exprimat ingrijorarea cu privire la scenariile ce țin de sistarea transportului de energie electrica și crearea unui deficit de energie pentru luna noiembrie de pana la 30%. „Se materializeaza cele mai sumbre scenarii pe piața energetica. Nu mai avem contract de electricitate cu centrala de la Cuciurgan, primim cu 50% mai puțina electricitate decat necesarul pentru luna noiembrie. Guvernul intreprinde masuri… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

